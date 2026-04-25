Ιράν: Συνεχίζει να φορτώνει πετρέλαιο σε τάνκερ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό

Το Ιράν συνεχίζει να φορτώνει πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια παρά τον επεκτεινόμενο θαλάσσιο αποκλεισμό των ΗΠΑ, ανέφερε το Bloomberg την Παρασκευή, επικαλούμενο δορυφορικές εικόνες και δεδομένα ναυτιλίας.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι έχει ανακατευθύνει 34 πλοία στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιβολής που συνδέονται με τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Παραμένουν σε ισχύ περιορισμοί στα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από το Ιράν, ενώ τα μέτρα παρακολούθησης και αναχαίτισης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ κοστίζουν στο Ιράν περίπου 500 εκατ. δολάρια την ημέρα.

Τα μέτρα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που περιγράφεται ως «οικονομική πίεση», με στόχο τη διατάραξη του εμπορίου πετρελαίου του Ιράν και τη στόχευση του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των εξαγωγών υπό κυρώσεις.