Iράν: Συναγερμός για νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ

Εκρήξεις ακούστηκαν το Σάββατο στονησί Κεσμ του Ιράν, στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

BREAKING: U.S. strike on an Iranian missile launcher in Jask, southern Iran. Explosions heard in Qeshm Island and Bandar Abbas, near the Strait of Hormuz. https://t.co/MtBMGqBcUT — World Source News (@Worldsource24) November 7, 2026

Nωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε «περιορισμένες επιθέσεις στο Ιράν, στοχεύοντας σύστημα αεράμυνας».

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν πλήγμα στην περιοχή Σούζα του νησιού Κεσμ στο νότιο Ιράν, «αφού ακούστηκε ο ήχος ενός αεροσκάφους πάνω από το νησί».

Minutes ago, another Iranian surface-to-air missile was launched from Qeshm Island. There are also unconfirmed reports that a U.S. MQ-9A Reaper unmanned aerial vehicle (UAV) was shot down. https://t.co/CJaNysuXdd — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) November 6, 2026

Χώρες της περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία την κατάσταση, καθώς το Ιράν έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι θα απαντήσει σε νέες επιθέσεις πλήττοντας αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε γειτονικές χώρες. Το Κατάρ έχει επιβεβαιώσει ότι συνεχίζει τις επαφές με τις δύο πλευρές και τη διαβίβαση προτάσεων, σε συντονισμό με περιφερειακούς εταίρους.

Πηγή: Reuters