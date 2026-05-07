Ιράν: Σε κίνδυνο η ζωή της βραβευμένης με Νόμπελ ακτιβίστριας Ναργκίς Μοχαμαντί

Ηβραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί, βρίσκεται αντιμέτωπη με «σοβαρούς πόνους» και «ασταθή φυσική κατάσταση», σύμφωνα με την οικογένειά της, η οποία κατηγορεί τις Αρχές του Ιράν ότι καθυστερούν κρίσιμη ιατρική θεραπεία, θέτοντας τη ζωή της σε κίνδυνο, όπως μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Narges, που διαχειρίζεται η οικογένειά της, η Μοχαμαντί παρουσίασε «πόνο στο στήθος, ταχυπαλμίες, έντονο άγχος» και «ακραία πίεση» αφού μεταφέρθηκε από τη φυλακή σε νοσοκομείο την Τρίτη. Όπως αναφέρεται, υπέστη επανειλημμένα έντονους πόνους στο στήθος, την πλάτη και τα χέρια.

Η Μοχαμαντί, μία από τις πιο γνωστές ακτιβίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών ως πολιτική κρατούμενη. Έχει αγωνιστεί κατά της θανατικής ποινής και της απομόνωσης στις φυλακές, ενώ υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια της ισότητας των φύλων στο Ιράν, συνεχίζοντας τη δράση της ακόμη και μέσα από τη φυλακή.

Το ιρανικό καθεστώς την έχει συλλάβει και φυλακίσει επανειλημμένα λόγω της αντικυβερνητικής της δράσης. Τον Φεβρουάριο καταδικάστηκε σε περισσότερα από επτά χρόνια φυλάκισης. Έναν μήνα αργότερα υπέστη καρδιακή προσβολή, πριν μεταφερθεί σε μονάδα καρδιολογικής φροντίδας στην πόλη Ζαντζάν, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Η οικογένειά της ζητά «άμεση ιατρική παρέμβαση» και τη μεταφορά της στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της ιατρικής ομάδας της, ενδέχεται να πάσχει από στηθάγχη Prinzmetal, μια πάθηση που προκαλείται από σπασμό ή στένωση των στεφανιαίων αρτηριών και μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη οξυγόνου και σοβαρές καρδιακές επιπλοκές.

Την Πέμπτη, το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την Τεχεράνη «να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ανάρρωσή της». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Παρίσι ανέφερε ότι «η Γαλλία στέκεται στο πλευρό του ιρανικού λαού, ο οποίος πρέπει να μπορεί να ασκεί τα θεμελιώδη δικαιώματά του και να επιλέγει ελεύθερα την ταυτότητά του».