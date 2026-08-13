Ιράν: «Ψέματα» οι δηλώσεις Τραμπ περί αμερικανικού ελέγχου του Ορμούζ

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απέρριψαν ως «ψέματα» τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός βρίσκεται πλήρως υπό ιρανικό έλεγχο.

«Οι ψευδείς ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τα πλοία διέρχονται κανονικά από τα στενά του Ορμούζ… δεν είναι παρά ψέματα και κατασκευάσματα», δήλωσε ο Ιμπραΐμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Χατάμ αλ Ανμπίγια.

«Το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται, όπως και στο παρελθόν, υπό την πλήρη διαχείριση και τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο χωρίς την άδεια και την εποπτεία των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν είχε και δεν θα έχει τη δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης μέσω αυτού του στενού», ανέφερε σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο του Ορμούζ, ενός ζωτικού ενεργειακού διαύλου, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, απαιτώντας από τα πλοία να λαμβάνουν άδεια και να καταβάλλουν τέλη διέλευσης πριν χρησιμοποιήσουν τη θαλάσσια οδό.

Σε ανάρτησή του την Τετάρτη στο Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «έχουν τον απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ!»

«Ο ναυτικός αποκλεισμός μας αποκαλείται, από όλους, “ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ”, και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης «Μπασίτζ» του Ιράν, δήλωσε επίσης ότι το στενό βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο.

«Σήμερα, βλέπετε ότι το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και η χώρα μας συνεχίζει την πορεία της με απόλυτη ασφάλεια», δήλωσε ο Χοσεΐν Ταΐμπ,σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ κάνουν λανθασμένους υπολογισμούς όσον αφορά τη θαλάσσια οδό.

«Οι ΗΠΑ έχουν από καιρό κάνει λανθασμένους υπολογισμούς λόγω αποτυχιών των μυστικών υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: ο πόλεμος κατά του Ιράν. Τώρα, ένας ακόμη σημαντικότερος λανθασμένος υπολογισμός σχετικά με το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε στο X.

Ο Ιρανός βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας Μπεχνάμ Σαεντί δήλωσε ότι το στενό είναι κλειστό για πλοία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Τα πλοία που ανήκουν στο σιωνιστικό καθεστώς δεν θα έχουν το δικαίωμα να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, είτε σε καιρό πολέμου είτε σε καιρό ειρήνης», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι «θα απαγορευτεί επίσης και στα στρατιωτικά πλοία των ΗΠΑ να διέρχονται από το Στενό».

Το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται σε συνομιλίες για τη χάραξη νέας διαδρομής μέσω του στενού, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, δηλώνει ότι ακόμη και αν οι συνομιλίες οδηγήσουν στη χάραξη νέας διαδρομής, αυτό από μόνο του δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό, εκτός αν οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Ιράν.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο