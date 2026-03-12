Ιράν: Πολλά πλοία μπορούν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ εφόσον συντονιστούν μαζί μας

Το Στενό του Ορμούζ μπορούν να διασχίζουν πολλά πλοία εφόσον συντονιστούν με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Λόγω των εξελίξεων, γενικά δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις συνθήκες πριν από την 28η Φεβρουαρίου (σ.σ. όταν ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν)… καθώς έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια στο Στενό του Χορμούζ, το ίδιο και άλλοι», συμπλήρωσε ο Μπαγαΐ.

Τη Δευτέρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως οι Φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν ασφαλή διέλευση από το Στενό του Χορμούζ σε πλοία αραβικών ή ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες θα απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον οποίο πυροδότησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.