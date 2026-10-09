Ιράν: Πληροφορίες για εκρήξεις και δραστηριότητα της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

Πληροφορίες για εκρήξεις και κινητοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην ανατολική Τεχεράνη μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μαρτυρίες πολιτών.

Σύμφωνα με μηνύματα κατοίκων που δημοσιοποίησε το κανάλι «Vahid Online» στο Telegram, περίπου στις 20:30 ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις και πυροβολισμοί, ενώ αναφέρθηκε και δραστηριότητα συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, κυρίως στην περιοχή της Τεχεράνης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων αναφορών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να σημειώθηκαν τα περιστατικά.