Ιράν: Ουρές στα βενζινάδικα της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων

Οι Ιρανοί ανησυχούν σήμερα για τις συνέπειες των νέων κυρώσεων που αποφάσισε να επιβάλει η Ουάσιγκτον, η οποία ορκίστηκε να «στραγγαλίσει οικονομικά» το Ιράν, όπου οι ουρές αναμονής έξω από τα πρατήρια καυσίμων αυξάνονται αισθητά.

Εν αναμονή, πολλοί οδηγοί, με τα αυτοκίνητα ή τις μηχανές τους, κατέκλυσαν σήμερα τα πρατήρια καυσίμων στην Τεχεράνη.

«Φυσικά, οι κυρώσεις επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, οι πολίτες υποφέρουν», είτε είναι «οικονομικά άνετοι» είτε «άποροι», δηλώνει ο Μεχντί Γιαζντιάν, ένας μεσίτης ακινήτων που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Όμως, «ο λαός μας είναι δυνατός. Αυτές οι κυρώσεις διαρκούν εδώ και 47 χρόνια», συμπλήρωσε ο 55χρονος άνδρας.

«Εμείς, οι Ιρανοί, δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, όμως πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα είναι κυρίως οικονομικός και θα ασκήσει μεγάλη πίεση στον πληθυσμό και ίσως υπάρξουν ξανά κινητοποιήσεις», είπε η Κία Φαραχανί, μια 45χρονη καθηγήτρια αγγλικών.

Ένα κίνημα διαμαρτυρίας, που είχε ξεσπάσει αρχικά στα τέλη Δεκεμβρίου εξαιτίας του υψηλού κόστους ζωής, μετατράπηκε σύντομα σε ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν την 8η και 9η Ιανουαρίου και προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές διατυπώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην υποχωρήσουν, αξιώνοντας πως για κάθε διευθέτηση η Ουάσινγκτον πρέπει να σεβαστεί τους όρους του πρωτοκόλλου συνεννόησης που συνάφθηκε στα μέσα Ιουνίου.

«Οι Αμερικανοί γνωρίζουν πως κανείς δεν πιστεύει τις μεγαλοστομίες τους», έγραψε χθες το βράδυ στο Χ ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο υπουργός Οικονομίας Αλί Μαντανιζαντέχ προέβλεψε χθες ότι οι αμερικανικές απειλές θα οδηγήσουν σε «μια ακόμη ήττα» για την Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη διαθέτει ένα «διετές σχέδιο» για την αντιμετώπιση αυτών των κυρώσεων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Κύριος στρατηγικός και οικονομικός εταίρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η Κίνα από την πλευρά της προειδοποίησε σήμερα πως θα υπερασπιστεί «σθεναρά» τα συμφέροντά της, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ, που απείλησαν επίσης με απομόνωση τις χώρες που θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Τεχεράνη.

«Οι μέγιστες πιέσεις που ασκούνται στο πλαίσιο ενός οικονομικού πολέμου δεν επιλύουν σε καμία περίπτωση τα προβλήματα. Αντιθέτως, οξύνουν τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, προκαλούν φαινόμενα μετάδοσης, αποσταθεροποιούν την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη και πλήττουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα άλλων χωρών», δήλωσε σήμερα ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του Τύπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί με σθένος τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», υπογράμμισε.