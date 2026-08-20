Ιράν: «Οικονομική τρομοκρατία» και «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» οι νέες αμερικανικές κυρώσεις

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την Πέμπτη τις πρόσφατα ανακοινωμένες οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι στοχεύουν τους απλούς Ιρανούς και συνιστούν «οικονομική τρομοκρατία» και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τετάρτη για σοβαρές οικονομικές συνέπειες για οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «οποιοδήποτε είδος στήριξης στο Ιράν», απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε άνευ προηγουμένου κλίμακα.

Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της.

Πηγή: Reuters