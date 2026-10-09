Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσε να ακολουθήσει «μη εγκεκριμένη διαδρομή» μέσω των Στενών του Ορμούζ,

Υπηρεσίες παρακολούθησης της ναυτιλίας ανέφεραν επίσης την Παρασκευή ότι ένα άγνωστο βλήμα προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο ανοικτά των ακτών των ΗΑΕ, αναφέροντας όμως διαφορετικό σκάφος.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί ανέφεραν ότι οι ιρανικές δυνάμεις «έχουν αναλάβει τον έλεγχο της διαχείρισης του Στενού».

«Κατά την εκτέλεση αυτής της αποστολής, πριν από λίγες ώρες, χτυπήθηκε ένα γιγαντιαίο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) με το όνομα NV Sunshine, ιδιοκτησίας της NatWit, το οποίο προσπαθούσε να διέλθει μέσω της παράνομης διαδρομής νότια του Στενού του Ορμούζ», πρόσθεσαν.

Το Ιράν έχει επιχειρήσει να επιβάλει τον έλεγχό του επί του κατά τη διάρκεια του πολέμου, επιμένοντας ότι τα πλοία πρέπει να ζητούν την άδειά του για να διέρχονται μέσω των προτιμώμενων από αυτό διαδρομών. Ωστόσο, τα πλοία είναι όλο και πιο πρόθυμα να διακινδυνεύσουν τη διέλευση μέσω μιας εναλλακτικής διαδρομής που ακολουθεί τη νότια ακτή του στενού.

Η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία UKMTO ανέφερε την Παρασκευή ότι ένα πλοίο που βρισκόταν 13 ναυτικά μίλια (24 χιλιόμετρα) ανοικτά του Al Jazeera Al Hamra των ΗΑΕ, νοτιοδυτικά του στενού, χτυπήθηκε από βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά. «Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι προς το παρόν άγνωστες. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», ανέφερε η UKMTO σε δήλωσή της.

Η βρετανική εταιρεία ασφαλείας Vanguard ανέφερε επίσης το περιστατικό και ταυτοποίησε το σκάφος ως το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου GEM NO.2, που φέρει σημαία Παναμά.

Το περιστατικό συμβαίνει λίγες ημέρες μετά την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά του Κατάρ, περίπου 500 χιλιόμετρα (300 μίλια) δυτικά του ζωτικής σημασίας στενού.

Τα πλοία στον Κόλπο και εκείνα που επιχειρούν να διέλθουν από το στενό – τη μοναδική θαλάσσια διαδρομή προς ή από την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή – έχουν υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πυροδότησαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Ιράν έχει αποκλείσει το στενό από τότε, αν και ορισμένα πλοία καταφέρνουν να το διασχίσουν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί στις στρατιωτικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την προστασία των πλοίων στη νότια διαδρομή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει τον δικό τους αντι-αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και περιστασιακά βάλουν κατά πλοίων που συνδέονται με την Τεχεράνη.