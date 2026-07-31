Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αμφισβητούν με εικόνες την άρνηση της CENTCOM για ζημιές σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, δημοσίευσαν τις πρώτες εικόνες από υπόστεγο συντήρησης και επισκευής αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Μουάφακ αλ Σάλτι στην Ιορδανία.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει ότι όλα τα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα αναχαιτίστηκαν και ότι κανένα αεροσκάφος ή στρατιωτικός εξοπλισμός εντός της βάσης δεν υπέστη ζημιές.

Σε δήλωσή τους προς την CENTCOM, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν:

«Είναι προτιμότερο να σταματήσετε τη συγκάλυψη και να δημοσιοποιήσετε τα ακριβή στοιχεία ενώπιον της διεθνούς κοινότητας, ώστε οι άνθρωποι να κρίνουν μόνοι τους και να δουν άμεσα τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο επιτιθέμενος θα τιμωρηθεί».

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.