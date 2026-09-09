Ιράν: Οι Φρουροί στήνουν «ζώνη απαγόρευσης» στο Ορμούζ – Κυρώσεις σε πλοία χωρίς έγκριση διέλευσης

Μια νέα «ζώνη απαγόρευσης» ανοικτά του Στενού του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι θα θέσουν σε ισχύ οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιώντας ότι όποιο πλοίο διέλθει χωρίς συντονισμό, θα υποστεί κυρώσεις.

Η «ζώνη απαγόρευσης» θα καλύπτει επίσης μέρος του Κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, με τις ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης να ανακοινώνονται μεταγενέστερα.

«(Η ζώνη αυτή) ξεκινά περίπου προς την κατεύθυνση του Τσαμπαχάρ, καλύπτει μέρος του Κόλπου του Ομάν και μέρος της Αραβικής Θάλασσας (…) Αν ένα πλοίο εισέλθει σε αυτήν τη ζώνη χωρίς εκ των προτέρων συντονισμό, θα υπόκειται σε κυρώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Χοσεΐν Μοχεμπί, στην κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν απαγόρευση πρόσβασης σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αναζωπύρωσης των πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επιθέσεων ιρανικών δυνάμεων σε εμπορικά πλοία στα Στενά.