Ιράν: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ισχυρότερες – Η απάντηση θα είναι άμεση και αποτελεσματική»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχάμαντ Ακραμίνια, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι σήμερα ισχυρότερες, βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας και διαθέτουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σύγκριση με την αρχή του πολέμου.

Είπε επίσης ότι οι δυνάμεις του Ιράν έχουν γίνει ισχυρότερες και διαθέτουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ το Σάββατο.

«Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχοντας αποκτήσει εμπειρία από την άμεση αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς, βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας και είναι ισχυρότερες από ό,τι ήταν στην αρχή του πολέμου», δήλωσε.

«Διαθέτουν πλέον μεγαλύτερο κίνητρο, αφοσίωση και αυτοπεποίθηση». «Κατόπιν εντολής του Ανώτατου Ηγέτη, η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων θα είναι άμεση, αποτελεσματική και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς», πρόσθεσε.

Προσφέρεται αμοιβή

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και πιθανότητα μετεγκατάστασης, για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το πρόγραμμα «Rewards for Justice» του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ αναζητούσε πληροφορίες για θέματα που περιλαμβάνουν «εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και συνδεδεμένο προσωπικό, όπως πρόσωπα της επιστημονικής κοινότητας», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) σε ανάρτησή της στο Χ.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 1984, στο πλαίσιο του προγράμματος του υπουργείου Εξωτερικών για την παροχή αμοιβών για πληροφορίες που συμβάλλουν στην προστασία των ζωών και των συμφερόντων των Αμερικανών.

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με την αμοιβή, το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η «μη συμμόρφωση του Ιράν με τις υποχρεώσεις διασφαλίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει οδηγήσει στην απώλεια της “συνέχειας της γνώσης” του οργανισμού σχετικά με την παραγωγή και τα αποθέματα βασικών εξαρτημάτων του Ιράν, όπως οι φυγοκεντρητές».

Δεν διευκρίνισε ποιο είδος πληροφοριών θα μπορούσε να δικαιολογήσει την καταβολή αμοιβής 20 εκατομμυρίων δολαρίων.