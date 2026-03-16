Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διόρισε σύμβουλό του πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης

από Team MyPortal.gr
Τον πρώην δοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχσέν Ρεζαέι διόρισε ως στρατιωτικό σύμβουλό του ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, όπως αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Mehr, ως μία ένδειξη ότι μετά τον τραυματισμό του έχει την ικανότητα να ασκεί τα καθήκοντά του.

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια των πληροφοριών που ήρθαν χθες στη δημοσιότητα ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι όπου τραυματίστηκε κατά την επίθεση που σκότωσε και τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ.

