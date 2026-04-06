Ιράν: Νεκρός ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του επίλεκτου σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε σήμερα σε «τρομοκρατική επίθεση από τον αμερικανοσιωνιστή εχθρό», μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δήλωση των Φρουρών.

«Ο διοικητής στρατηγός Ματζίντ Χαντεμί, (…) επικεφαλής του Οργανισμού Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έγινε μάρτυρας κατά την εγκληματική τρομοκρατική επίθεση του αμερικανοσιωνιστή εχθρού (…) σήμερα τα χαράματα», ανακοίνωσαν οι Φρουροί μέσω του διαύλου τους στο Telegram.

Ο Ματζίντ Χαντεμί είχε αναλάβει τα καθήκοντά του το 2025, μετά το θάνατο του προκατόχου του σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Είχε περάσει δεκαετίες σε θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών και αντικατασκοπείας κατά την ανέλιξή του στον ιρανικό μηχανισμό ασφαλείας.

Πριν από το διορισμό του, ο Χαντεμί ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ιράν, αρμόδιος για την εσωτερική εποπτεία και την αντικατασκοπεία, ενώ κατείχε ανώτερες θέσεις στο υπουργείο Άμυνας του Ιράν.

Ο κλάδος πληροφοριών του Σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης είναι ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς ασφαλείας του Ιράν, με κεντρικό ρόλο στην εποπτεία εντός της ιρανικής επικράτειας και στην απόκρουση της ξένης επιρροής, ενώ συχνά επιχειρούσε παράλληλα με τις πολιτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ