Ιράν: Μπαράζ τηλεφωνημάτων Αραγτσί σε ΥΠΕΞ άλλων χωρών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε σήμερα μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων με αρκετούς ομολόγους του, όπως μετέδωσε το Tasnim.

Ο Αραγτσί συνομίλησε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας, της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Ιράκ, της Σαουδικής Αραβίας και του Αζερμπαϊτζάν για να τους ενημερώσει σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με το Tasnim.

Αυτό έρχεται καθώς το Ιράν έστειλε νέα πρόταση για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, σύμφωνα με πηγές.

Νωρίτερα, το Tasnim ανέφερε επίσης ότι ο Αραγτσί συνομίλησε με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, όπου “συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις”.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συνομιλία της Κάλλας και του Αραγτσί, σημειώνοντας στο CNN ότι συζήτησαν για “τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις ασφαλείας”.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας επιβεβαίωσε επίσης ότι ο υπουργός της, Χακάν Φιντάν, είχε μιλήσει με τον Αραγτσί για τις διαπραγματεύσεις.