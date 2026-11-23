Σε 74 μαστιγώματα υποβλήθηκε τη Δευτέρα η 29χρονη Ιρανή τραγουδίστρια Παράστου Αχμαντί, επειδή εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ σε συναυλία που μεταδόθηκε διαδικτυακά το 2024, έγινε viral και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, τον Ιούνιο, δικαστήριο της πόλης Κομ είχε καταδικάσει την Αχμαντί και οκτώ μέλη της ομάδας παραγωγής της, συμπεριλαμβανομένων μουσικών, κρίνοντας ότι η συναυλία στον ιστορικό χώρο Deir-e Gachin Caravanserai παραβίαζε τους «νομικούς και πολιτιστικούς κανόνες» του Ιράν. Το δικαστήριο χαρακτήρισε την εμφάνιση «άσεμνη και χυδαία».

Σύμφωνα με το Iran International, η ποινή εκτελέστηκε τη Δευτέρα σε βάρος της τραγουδίστριας και τεσσάρων συνεργατών της, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στην εισαγγελία της Κομ.

Διετής απαγόρευση καλλιτεχνικής δραστηριότητας

Στους καταδικασθέντες επιβλήθηκε επίσης διετής απαγόρευση καλλιτεχνικής και μουσικής δραστηριότητας, καθώς και διετής ταξιδιωτική απαγόρευση, με την κατηγορία της «προσβολής της δημόσιας αιδούς μέσω παραγωγής και δημοσίευσης άσεμνου και ανήθικου διαδικτυακού περιεχομένου».

Βάσει του ιρανικού νόμου για το «χιτζάμπ και την αγνότητα», που ψηφίστηκε το 2024 αλλά δεν έχει τεθεί επισήμως σε εφαρμογή, προβλέπονται πρόστιμα, μαστιγώσεις και ποινές φυλάκισης από πέντε έως 15 χρόνια για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, η έφεσή τους απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο χωρίς ακροαματική διαδικασία, με το Εφετείο της Κομ να επικυρώνει την αρχική απόφαση.

Αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μοΐν Χαζαελί χαρακτήρισε την απόφαση «μορφή βασανιστηρίου», υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων.

Παράλληλα, η Διεθνής Αμνηστία έχει επισημάνει ότι η μαστίγωση αποτελεί «σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία».

Στη συναυλία, η Αχμαντί εμφανίστηκε με μακρύ μαύρο αμάνικο φόρεμα, χωρίς μαντίλα, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων πατριωτικό τραγούδι.

«Είμαι η Παράστου, ένα κορίτσι που θέλει να τραγουδά για τον κόσμο», είχε δηλώσει στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο YouTube.

Η καταδίκη της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη γνωστή Ιρανή τραγουδίστρια Γκουγκούς να εκφράζει την ελπίδα οι γυναίκες να ανακτήσουν την ελευθερία επιλογής στον τρόπο ζωής και ένδυσής τους.

Παρά τις συλλήψεις και τις διώξεις, πολλές Ιρανές εξακολουθούν να εμφανίζονται δημόσια χωρίς χιτζάμπ, αμφισβητώντας τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρχές.

Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο των κοινωνικών αντιδράσεων από το 2022, όταν ο θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί υπό κράτηση πυροδότησε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.