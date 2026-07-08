Ιράν: Καταγγέλλει τις ΗΠΑ για παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης μετά την αναστολή της άρσης περιορισμών στο πετρέλαιο

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείεςγια «κακή πίστη», «αστάθεια» και «αναξιοπιστία», μετά την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να αναστείλει τηνπροσωρινή άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό υπουργείο αναφέρει ότι η ακύρωση της γενικής άδειας που είχε εκδοθεί στις 21 Ιουνίου αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση» του άρθρου 10 του Μνημονίου Κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, χρονολογείται από τις 18 Ιουνίου.

«Λιγότερο από είκοσι ημέρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, η ανακοίνωση της ακύρωσης της γενικής άδειας που εκδόθηκε στις 21 Ιουνίου αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της κακής πίστης, της αστάθειας και της αναξιοπιστίας της αμερικανικής κυβέρνησης», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Επανειλημμένες παραβιάσεις» καταγγέλλει η Τεχεράνη

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε άμεσα είτε μέσω των ενεργειών του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, έχουν διαπράξει, όπως αναφέρει, επανειλημμένες παραβιάσεις διαφόρων διατάξεων του Μνημονίου Κατανόησης.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι παραβιάσεις αυτές καταγράφηκαν κατά τις τελευταίες είκοσι ημέρες και αφορούν τόσο μικρότερης όσο και μεγαλύτερης σημασίας ενέργειες.

«Το Ιράν ενήργησε με καλή πίστη»

Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν τονίζει ότι, από την υπογραφή του Μνημονίου στις 18 Ιουνίου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «ενεργεί με καλή πίστη» και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Αντιθέτως, κατηγορεί την αμερικανική κυβέρνηση ότι επιχείρησε να δικαιολογήσει τις παραβιάσεις της με διάφορα προσχήματα.

Προειδοποίηση για τις συνέπειες

Η Τεχεράνη προειδοποιεί για τις συνέπειες της αμερικανικής απόφασης, σημειώνοντας ότι θα λάβει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων και της εθνικής της ασφάλειας.

«Το Ιράν θα λάβει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων του και της εθνικής του ασφάλειας», αναφέρει χαρακτηριστικά το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον έρχεται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη συγκυρία για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων.