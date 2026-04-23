Ιράν: Καμία δημοσιοποίηση εικόνας του Χαμενεΐ για προστασία από επιθέσεις και «απόκρυφες επιστήμες»

Οι ιρανικές αρχές αποφάσισαν να μην δημοσιοποιήσουν φωτογραφίες ή νέο υλικό για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για να τον προστατεύσουν από εχθρικές επιθέσεις που χρησιμοποιούν «απόκρυφες επιστήμες» και μη συμβατικές μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του, ανακοίνωσε μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου.

«Με βάση γνωματεύσεις από τις ιερές πόλεις Νατζάφ, Κομ και Μασχάντ και την απόφαση των αξιωματούχων ασφαλείας, προς το παρόν δεν θα δημοσιευτούν νέες εικόνες ή υλικό του, ώστε οι εχθροί να μην μπορούν να τον βλάψουν μέσω συγκεκριμένων μεθόδων και απόκρυφων επιστημών», δήλωσε ο Σαλάρ Βελαγιατμαντάρ, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας, ισχυριζόμενος ότι τέτοιες επιστήμες και μέθοδοι μελετώνται σε ιδρύματα εχθρικών κρατών, όπως το Τελ Αβίβ, και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βλάψουν τον ηγέτη μέσω εικόνων ή άλλου υλικού.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι ο Χαμενεΐ είχε τις αισθήσεις του και προσευχόταν όταν ανασύρθηκε από τα ερείπια μετά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο κτηριακό συγκρότημα του Ηγέτη στο κέντρο της Τεχεράνης, επικαλούμενος μια αναφορά προς την επιτροπή από ένα μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που ήταν παρόν στο σημείο.

«Τα τραύματά του ήταν επιφανειακά», είπε ο Βελαγιατμαντάρ, προσθέτοντας ότι ο θεράπων ιατρός επιβεβαίωσε ότι δεν υπέστη κατάγματα.