Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα κάνει καμία παραχώρηση όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα

Το Ιράν δεν θα κάνει καμία παραχώρηση όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρότασή του για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η οποία προβλέπει μέτρα όπως την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, δήλωσε ανώτερος ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Παρασκευή.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου «ικανοποιηθούν όλοι οι όροι του Ιράν» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την πρόταση του Ιράν, η Τεχεράνη προσφέρθηκε να ανοίξει εκ νέου το στρατηγικής σημασίας Στενό. Εντός επτά ημερών, οι εχθροπραξίες θα τερματίζονταν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έλυαν τον αποκλεισμό τους στα ιρανικά λιμάνια, θα αποδέσμευαν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και θα απέσυραν τις πετρελαϊκές κυρώσεις, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Σε συνάντηση με δημοσιογράφους την Πέμπτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιαν ανέφερε ότι ελπίζει να επιτευχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό των εχθροπραξιών πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα μόνο αφού ικανοποιηθούν οι όροι της από τις ΗΠΑ.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025.

Δεν είναι σαφές πόση ποσότητα από αυτή έχει διασωθεί.

Πηγή: Reuters