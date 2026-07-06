Ιράν: Η σορός του Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στην ιερή πόλη Κομ

Το φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έφτασε απόψε στην ιερή πόλη Κομ, απ’ όπου θα συνεχιστεί αύριο το πρωί η νεκρώσιμη πομπή, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη έφτασε στην Κομ», στα νότια της πρωτεύουσας, ανέφερε η ιρανική τηλεόραση προβάλλοντας πλάνα από την προσγείωση του ελικοπτέρου που μετέφερε το φέρετρο.

Από το πρωί σήμερα, ένα τεράστιο πλήθος που κρατούσε ιρανικές σημαίες ακολούθησε το φέρετρο του Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης. Πλάνα που τραβήχθηκαν από μη επανδρωμένα αεροπλάνα και προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση έδειχναν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν συρρεύσει σε μια κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Τα φέρετρα του Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του είχαν τοποθετηθεί σε ένα μεγάλο φορτηγό που διέσχιζε τους δρόμους της πόλης.

Με σωλήνες πυρόσβεσης οι αρχές ψέκαζαν το πλήθος με νερό από ψηλά, εν μέσω της αφόρητης ζέστης.

«Οι ΗΠΑ σκότωσαν τον πατέρα μας»

Καθώς περνούσαν κάτω από μια γέφυρα, το πλήθος εκτόξευσε πέτρες σε μια πινακίδα που έδειχνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με μια σφαίρα στο κεφάλι. «Οι ΗΠΑ σκότωσαν τον πατέρα μας. Δεν θα επιτρέψουμε να γλιτώσετε» έγραφε η πινακίδα.

Άλλοι διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές και βρετανικές σημαίες, ενώ μαυροντυμένες γυναίκες με τσαντόρ κρατούσαν κόκκινα πλακάτ με τη φράση «Σκοτώστε τον Τραμπ», γραμμένη με μαύρα γράμματα.

Κάποιοι κρατούσαν αφίσες με τα πρόσωπα του Τραμπ, του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου – όλα τους στο στόχαστρο ενός όπλου.