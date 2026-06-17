Ιράν: Η σορός του αγιατολάχ Χαμενεΐ θα μεταφερθεί σε δύο ιερές πόλεις του Ιράκ μία ημέρα πριν από την ταφή του

Η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί σχεδόν 37 χρόνια και σκοτώθηκε από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου, θα περάσει από το Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη (17/6) ο δήμος της Τεχεράνης.

Οι τελετές θα διαρκέσουν από τις 4 μέχρι τις 9 Ιουλίου, ωστόσο στις 8 του μηνός η σορός θα βρίσκεται στο γειτονικό Ιράκ, είπε ο δήμαρχος Αλιρεζά Ζακανί σε ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η κηδεία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.

Από τις 4 μέχρι τις 6 Ιουλίου η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη, όπου ο δήμος αναμένει ότι θα συρρεύσει ένα πλήθος 20 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στις 7 του μηνός η τελετή θα συνεχιστεί στην ιερή πόλη Κομ, στο βόρειο Ιράν, και στις 9 ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στην πόλη Μασχάντ, τη γενέτειρά του.

Μετά την αμερικανική εισβολή και την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν το 2003, το Ιράκ προσπαθεί να τηρήσει μια εύθραυστη ισορροπία στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Όπως και στο Ιράν, η πλειονότητα των κατοίκων είναι σιίτες μουσουλμάνοι και η χώρα φιλοξενεί δύο από τους ιερότερους τόπους των σιιτών, το μαυσωλείο του ιμάμη Χουσέιν στην Κερμπάλα κα εκείνο του ιμάμη Αλί στη Νατζάφ.

Οι ιρακινές Αρχές δεν σχολίασαν τις πληροφορίες που προέρχονται από την Τεχεράνη. Ωστόσο, μια ιρακινή πηγή προσκείμενη στην πρεσβεία του Ιράν στη Βαγδάτη είπε ότι το φέρετρο του αγιατολάχ θα μεταφερθεί με ελικόπτερο από την Κομ στο αεροδρόμιο της Νατζάφ στις 8 Ιουλίου και από εκεί με ασθενοφόρο στο μαυσωλείο του ιμάμη Αλί. Στη συνέχεια, θα το παραλάβει και πάλι ένα ελικόπτερο για να το μεταφέρει στο μαυσωλείο της Κερμπάλα, προτού να επιστρέψει στη Μασχάντ.

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου. Τραυματίστηκε, στο ίδιο πλήγμα που σκότωσε τον πατέρα του και δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε.

Όταν πέθανε ο ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1989, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι παρέστησαν στην κηδεία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP