Ιράν για χερσαία επίθεση των ΗΠΑ: «Ελάτε να σας ντροπιάσουμε» – Το Ισραήλ ετοιμάζει υπόγειο χτύπημα

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή , προκαλώντας έντονη ανησυχία και στην Ευρώπη, μετά τα πλήγματα με drone που σημειώθηκαν και στην Κύπρο, θέτοντας το νησί σε ύψιστο συναγερμό.

Οι νέες σειρήνες που ήχησαν το μεσημέρι στο Ακρωτήρι, ευτυχώς σίγησαν γρήγορα χωρίς επακόλουθα. Το ίδια είχε συμβεί και νωρίτερα, όταν στο νησί είχε φτάσει ο Βρετανός υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ενημέρωσε ότι η Βρετανία στέλνει στην Κύπρο ελικόπτερα «Wildcat» τα οποία διαθέτουν αντι-drone τεχνολογικά συστήματα.

Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει έτοιμο για μια αμερικανική χερσαία επιχείρηση, με τον Αλί Λαριτζάνι, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας να αναφέρει σε ανάρτησή του: «Οι γενναίοι γιοι του Ιμάμη Χομεϊνί και του Ιμάμη Χαμενεΐ περιμένουν για να ντροπιάσουν τους άθλιους Αμερικανούς αξιωματούχους με χιλιάδες νεκρούς και αιχμαλώτους».

Την ίδια ώρα, το Reuters αναφέρει ότι το Ισραήλ εισέρχεται στη Β’ φάση του πολέμου και ετοιμάζει χτύπημα στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων του Ιράν.

Το Ιράν που κλιμακώνει τις δικές του επιθέσεις, χτυπώντας αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό και αεροδρόμιο στο Αζερμπαϊτζάν, με το Μπακού να απειλεί με αντίποινα, αλλά και την Τεχεράνη να αρνείται το «χτύπημα».

Παράλληλα, στην Ευρώπη, η ανησυχία είναι έκδηλη. Οι τελευταίες πληροφορίες από γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως το Παρίσι επιτρέπει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις της.