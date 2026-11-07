Ιράν: Φωτιά σε πετρελαιοφόρο μετά από πρόσκρουση σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου τυλίχθηκε στις φλόγες στα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, αφού προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, όπως ανακοίνωσε το Ναυτικό του Ιράν.

Την πληροφορία μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την ανακοίνωση των ναυτικών δυνάμεων της χώρας.

ΗΠΑ: Προσφέρουν αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει «αμοιβή» ως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων «και πιθανή μετεγκατάσταση» σε οποιοδήποτε πρόσωπο δώσει «πληροφορίες» σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν «τις εγκαταστάσεις», «τον εξοπλισμό» και «το προσωπικό», όπως ιδίως «οι επιστήμονες», ή «τις μετακινήσεις» όλων των παραπάνω, ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).