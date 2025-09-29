Ιράν: Εκτελέστηκε ένας άντρας που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άνδρα ονόματι Μπαχμάν Τσουμπί-ασλ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, σχολιάζοντας ότι ο άνδρας αυτός ήταν “‘ένας από τους μεγαλύτερους κατασκόπους για το Ισραήλ στο Ιράν”.

Το Ιράν, το οποίο εμπλέκεται σε έναν σκιώδη πόλεμο δεκαετιών με το Ισραήλ, έχει εκτελέσει πολλά πρόσωπα τα οποία κατηγορεί για διασυνδέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, την Mossad, και ότι διευκολύνουν τις επιχειρήσεις της στη χώρα.

“Ο κύριος στόχος της Μοσάντ στο να αποσπάσει τη συνεργασία του κατηγορούμενου ήταν να εξασφαλίσει τη βάση δεδομένων κυβερνητικών θεσμών και να παραβιάσει τα ιρανικά κέντρα δεδομένων καθώς και να επιδιώξει και άλλους δευτερεύοντες στόχους, περιλαμβανομένης της διερεύνησης της διαδρομής για την εισαγωγή ηλεκτρονικού εξοπλισμού”, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει την έφεση του κατηγορούμενου και επικύρωσε τη θανατική ποινή με κατηγορίες για “διαφθορά επί της γης”, σημειώνεται.

Η ιρανοϊσραηλινή διένεξη κλιμακώθηκε σε ανοιχτό πόλεμο τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ έπληξε διάφορους στόχους εντός του Ιράν,με επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, που ανέλαβαν κομάντος της Μοσάντ οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο ιρανικό έδαφος.

Οι εκτελέσεις Ιρανών, που έχουν καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, έχουν αυξηθεί σημαντικά αυτό τον χρόνο με τουλάχιστον 10 θανατικές ποινές να έχουν εκτελεστεί τους τελευταίους μήνες.