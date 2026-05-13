Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, μετά την επικύρωση της θανατικής ποινής από το Ανώτατο Δικαστήριο, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mizan, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας.

Σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA, ο 32χρονος κατηγορούμενος ονόματι Εχσάν Αφραστέχ συνελήφθη το 2024 και καταδικάστηκε σε θάνατο το 2025 με βάση κατασκευασμένες μαρτυρίες.

«Ο Εχσάν Αφραστέχ, ένας κατάσκοπος που εκπαιδεύτηκε από τη Μοσάντ στο Νεπάλ και πούλησε ευαίσθητες πληροφορίες στο Ισραήλ, εκτελέστηκε», μετέδωσε το Mizan.

«Συνελήφθη και δικάστηκε για κατασκοπεία και συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς και απαγχονίστηκε σήμερα το πρωί (Τετάρτη) αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ετυμηγορία», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τη Δευτέρα, το Ιράν ανακοίνωσε την εκτέλεση ενός φοιτητή αεροδιαστημικής μηχανικής που ήταν ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ των ισραηλινών και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με υποθέσεις κατασκοπείας, έχουν πολλαπλασιαστεί στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, το Ιράν είναι η χώρα που χρησιμοποιεί συχνότερα τη θανατική ποινή μετά την Κίνα.