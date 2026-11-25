Δύο πετρελαιοφόρα πλοία προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, υπέστησαν εκρήξεις και τυλίχθηκαν στις φλόγες την Τετάρτη στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την οποία μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι τα δύο πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν τη θαλάσσια περιοχή ακολουθώντας μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα των δεξαμενόπλοιων, οι σημαίες υπό τις οποίες πλέουν, ούτε πληροφορίες για την κατάσταση των πληρωμάτων και την έκταση των ζημιών.

Η προειδοποίηση του ιρανικού στρατού

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμίνια, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αναπτύξει νέα συστήματα και αναβαθμίσει τις υφιστάμενες δυνατότητές τους, με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης και του ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι τα πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από την περιοχή χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τις ιρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους, σημειώνοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περιστατικά πρόσκρουσης σε νάρκες.

Το Ορμούζ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης Ιράν – ΗΠΑ

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει στην Ουάσινγκτον ότι δεν πρόκειται να αποκαταστήσει την κανονική ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ προτού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

Σύμφωνα με το Reuters, στο πλαίσιο πρότασης που διαβιβάστηκε μέσω Καταριανών διαμεσολαβητών, το Ιράν προσφέρθηκε να ανοίξει εκ νέου τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό μέσα σε 48 ώρες, εφόσον οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους του.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις στην περιοχή κρίσιμες για την ενεργειακή αγορά και τη διεθνή ναυσιπλοΐα.