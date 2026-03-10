Ιράν: Δορυφορικές εικόνες από τις ζημιές σε ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Nέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την περασμένη εβδομάδα.

Μια εικόνα, που τραβήχτηκε από την εταιρεία αμυντικών πληροφοριών Vantor, δείχνει πολλά κτίρια κατεστραμμένα ή σοβαρά κατεστραμμένα στο στρατιωτικό συγκρότημα του Παρτσίν, νότια της Τεχεράνης.

Οι IDF δήλωσαν ότι έπληξαν το Παρτσίν την Πέμπτη, στοχεύοντας «εργοστάσια για την παραγωγή εκρηκτικών για κεφαλές βαλλιστικών πυραύλων· συγκροτήματα για την παραγωγή μοναδικών πρώτων υλών για κινητήρες πυραύλων· μια εγκατάσταση για την ανάμειξη και τη χύτευση κινητήρων πυραύλων· και ένα συγκρότημα που χρησιμοποιείται για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη συναρμολόγηση και την παραγωγή προηγμένων πυραύλων κρουζ».

Μια άλλη εικόνα, που τραβήχτηκε από την Airbus, δείχνει πολλά κτίρια κατεστραμμένα και κατεστραμμένα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων στο Shahrud.

Ο στρατός δήλωσε ότι έπληξε το εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων Shahrud το Σάββατο, λέγοντας ότι ήταν η εγκατάσταση όπου «κατασκευάστηκαν οι περισσότεροι από τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ».