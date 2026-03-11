Ιράν: Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ

Σαφές μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουν «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ προς όφελος της Αμερικής και των φίλων της» στέλνουν οι Φρουροί της Επανάστασης, με το κρίσιμο αυτό πέρασμα για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου να μετατρέπεται σε νέο πεδίο μάχης.

«Δεν μπορείτε να μειώσετε την τιμή του πετρελαίου και της ενέργειας με τεχνητή αναπνοή» προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

Παράλληλα, προειδοποίησαν τις ΗΠΑ να «προετοιμαστούν» για την πιθανότητα η τιμή του πετρελαίου να φτάσει στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Στην ίδια ενημέρωση, η κοινή διοίκηση δήλωσε ότι η πολιτική των «αμοιβαίων χτυπημάτων» του Ιράν είχε τερματιστεί και ότι τώρα θα πραγματοποιεί «συνεχείς επιθέσεις».

Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε «νόμιμους στόχους» τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, μετά τη στοχοποίηση μίας εκ των τραπεζών του Ιράν.

Να σημειωθεί ότι, ΗΠΑ και Ισραήλ στρέφουν την προσοχή τους στα Στενά του Ορμούζ που βρίσκονται υπό ιρανικό κλοιό.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν δεχθεί πλήγματα από άγνωστης προέλευσης βλήματα τρία εμπορικά πλοία, ένα εκ των οποίων ελληνόκτητο χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Πρόκειται για το «Star Gwyneth» που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk.

Οι ΗΠΑ νωρίτερα ανακοίνωσαν πως βύθισαν 16 ναρκοθετικά του Ιράν.