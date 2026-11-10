Ιράν: «Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δηλώνει ο Ρεζαΐ

Την απουσία διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξή του στο φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mayadeen, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν πραγματοποιούνται συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Ιράν επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να εκπληρώσουν επτά προϋποθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται σε προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου, προτού καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει ζητήσει από την Ουάσιγκτον μια «σαφή και ρητή» απάντηση στους όρους που έχει θέσει, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απάντηση.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να απαντήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι δηλώσεις του πραγματοποιούνται μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με εκπροσώπους του Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο.

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας, ο Τραμπ υποβάθμισε το ενδεχόμενο άμεσης επανέναρξης μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να εμφανιστεί διατεθειμένος να αποδεχθεί το υφιστάμενο ιρανικό σχέδιο εκεχειρίας.