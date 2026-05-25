Ιράν: Χρεώνουμε τέλη για «υπηρεσίες πλοήγησης» μέσω του Ορμούζ, όχι διόδια

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τεχεράνης δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη εισπράττει τέλη για «υπηρεσίες πλοήγησης» σε πλοία που διέρχονται από το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, αντί να επιβάλλει διόδια.

«Οι υπηρεσίες που παρέχονται για τις υπηρεσίες πλοήγησης, εκτός από τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία του περιβάλλοντος του Στενού του Ορμούζ, του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν, απαιτούν την είσπραξη ορισμένων τελών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου. Πρόσθεσε ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει να εισπράττει διόδια»