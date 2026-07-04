Ιράν: Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη

Ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σορού του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του, το φέρετρό του, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του, εκτίθεται στο μεγάλο θρησκευτικό συγκρότημα της ιρανικής πρωτεύουσας, όπου έχουν τοποθετηθεί πορτρέτα του, μαύρα λάβαρα πένθους και κόκκινες σημαίες, που συμβολίζουν το μαρτύριο και την εκδίκηση.

Σύμφωνα με το AFP, χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος, πριν ανοίξουν οι πόρτες στις 06:00 τοπική ώρα. Ορισμένοι κρατούσαν κόκκινες σημαίες με την επιγραφή «μάρτυρας», ενώ από το πλήθος ακούστηκαν συνθήματα όπως «εκδίκηση» και «θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ».

Οι αρχές αναμένουν εκατομμύρια πολίτες στις τελετές

Οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ.

Η κηδεία του, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας. Το 1989, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παραστεί στην κηδεία του προκατόχου του και ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Οι επικήδειες εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έξι ημέρες και θεωρούνται από την Τεχεράνη επίδειξη ενότητας μετά τον πόλεμο που ακολούθησε τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος, κατά τα οποία σκοτώθηκαν υψηλόβαθμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Το πρόγραμμα των τελετών

Η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα παραμείνει στη Μεγάλη Μοσάλα έως τη Δευτέρα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πομπή στους δρόμους της Τεχεράνης.

Την Τρίτη θα μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κομ, ενώ την Τετάρτη το φέρετρο θα μεταβεί στις σιιτικές ιερές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα στο Ιράκ.

Η ταφή του έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του, την ιερή πόλη Μασχάντ.

SCENES Huge crowds gather to pay their final respects to Iran’s supreme leader #AliKhamenei at the start of marathon funeral ceremonies intended to serve as a show of strength. https://t.co/otgJBwEsgUpic.twitter.com/jXNmAX8N5t — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 4, 2026

Μέτρα για τα πλήθη στην Τεχεράνη

Για τους πολίτες που έχουν φτάσει στην πρωτεύουσα από διάφορες περιοχές του Ιράν, έχουν στηθεί περισσότερες από 400 σκηνές της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, ενώ έχουν τοποθετηθεί βυτιοφόρα με νερό, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Δίπλα στο φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ εκτίθενται και οι σοροί συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση, μεταξύ των οποίων μία κόρη του, ένας γαμπρός του, μία νύφη του και μία εγγονή του.