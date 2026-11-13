Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ – Πληροφορίες για ενεργοποίηση της αεράμυνας

ναφορές για εκρήξεις και κινητοποίηση της ιρανικής αεράμυνας έρχονται από το νότιο Ιράν, με επίκεντρο τις περιοχές Τζασκ και Μπαντάρ Αμπάς, οι οποίες βρίσκονται κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις πρώτες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, συστήματα αεράμυνας φέρονται να έχουν ενεργοποιηθεί με σκοπό την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής φύση των περιστατικών.

Κάτοικοι της παραθαλάσσιας πόλης Μπαντάρ Αμπάς αναφέρουν ότι παρατηρήθηκε δραστηριότητα των ιρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων, ενώ από την περιοχή του Τζασκ, στις νότιες ακτές της χώρας, υπάρχουν μαρτυρίες για εκρήξεις.

Οι συγκεκριμένες περιοχές παρουσιάζουν ιδιαίτερο στρατηγικό ενδιαφέρον λόγω της εγγύτητάς τους στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου.

Καμία επιβεβαίωση για πλήγματα ή θύματα

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για την προέλευση των drones, ούτε για το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι πιθανοί στόχοι τους.

Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχουν προκληθεί ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή άλλες υποδομές στις περιοχές όπου αναφέρθηκαν οι εκρήξεις.

Δεν υπάρχουν επίσης επιβεβαιωμένες πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες, ενώ παραμένει ασαφές εάν οι ήχοι των εκρήξεων προήλθαν από επιχειρήσεις αναχαίτισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή από ενδεχόμενα πλήγματα.

Αντίστοιχα περιστατικά είχαν αναφερθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες πληροφορίες είχαν κυκλοφορήσει και στις 7 και 8 Νοεμβρίου, όταν είχαν αναφερθεί εκρήξεις στο Τζασκ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.

Εκείνη την περίοδο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει διαφορετικές εκδοχές σχετικά με την προέλευση των εκρήξεων.

Ορισμένες πηγές είχαν συνδέσει τους ήχους με στρατιωτική δραστηριότητα και προειδοποιητικά πυρά στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να υπάρχει ενιαία εικόνα για τα αίτια.

Οι νεότερες αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμυνας και πιθανές αναχαιτίσεις drones παραμένουν, προς το παρόν, ανεπιβεβαίωτες από ανεξάρτητες πηγές.