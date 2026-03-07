Ηράκλειο: Σύλληψη 38χρονου για αρπαγή, εκδικητική πορνογραφία και ενδοικογενειακή βία

Με τις κατηγορίες της αρπαγής, της εκδικητικής πορνογραφίας και της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας οδηγήθηκε το πρωί Σαββάτου (07/03) στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου ένας 38 χρόνος αλλοδαπός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο 38 χρόνος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Α.Τ. Πλατανιά στην περιοχή Γεράνι Πλατανιά στα Χανιά, καθώς σύμφωνα με την κατηγορία, την Πέμπτη 5-3-2026 , απήγαγε την 20 χρόνη πρώην σύντροφό του, με την οποία διατηρούσε σχέση τριών ετών.

Συμφωνα με την ΕΡΤ ο 38 χρόνος που είναι από την Βουλγαρία έπεισε την κοπέλα να τον συναντήσει στο Ηράκλειο και παρά τη θέλησή της, την επιβίβασε στο όχημά του και τη μετέφερε στον Πλατανιά.

Όταν η κοπέλα ζήτησε να επιστρέψει στην οικογένειά της, ο δράστης την απείλησε με δημοσίευση γυμνών φωτογραφιών της ενώ φέρεται να την είχε χτυπήσει στο παρελθόν. Η κοπέλα πήρε κρυφά τη μητέρα της τηλέφωνο, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Φαιστού και οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν τους Αστυνομικούς του Α.Τ Πλατανιά.

Αμεσως οι έμπειροι αστυνομικοί που εχουν χειριστεί πολλές δύσκολες περιπτώσεις στο παρελθόν, ξεκίνησαν έρευνες και πολύ γρήγορα εντόπισαν την οικία όπου βρισκόταν η κοπέλα και ο δράστης, ο οποίος δεν έφερε αντίσταση όταν είδε μπροστά του τους αστυνομικούς και υποστήριξε ότι αγαπάει την 20 χρονη.

Το κορίτσι μετέφερθηκε με ασφάλεια στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων, όπου επιβεβαίωσε τα όσα έζησε, ενώ ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Ηράκλειο όπου σήμερα βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης με τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπιζει. Παράλληλα κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να ελεγχθεί