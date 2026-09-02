Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του Βενιζελείου 70χρονος με τον ιό του Δυτικού Νείλου

Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Κρήτη, με έναν άντρα 70 ετών να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, σε σοβαρή κατάσταση.

Ο άντρας νοσηλευόταν με συμπτώματα ήδη επί τρεις μέρες στην παθολογική κλινική του Βενιζελείου, όπου οι εξετάσεις που του έγιναν, αφού εστάλησαν σε εργαστήρια στην Αθήνα, αποκάλυψαν ότι ο 70χρονος πάσχει από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ταυτόχρονα, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζελείου κ. Κώστα Δανδουλάκη, έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου, η οποία πάντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το κρούσμα αυτό έρχεται να προστεθεί στα άλλα δύο κρούσματα που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.