Ηράκλειο: Σε εκδήλωση για την “Ορεινή Ελλάδα όλο το χρόνο” η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη

Σε εκδήλωση με θέμα ” Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο” την οποία διοργανώνει στο Ηράκλειο το υπουργείο Τουρισμού, παραβρέθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η κ. Κεφαλογιάννη σημείωσε πως νιώθει υπερήφανη γι’ αυτή την καμπάνια, “την πρώτη καμπάνια που κάνει η Ελλάδα για τον ορεινό τουρισμό, για την ορεινή Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι για χρόνια το τουριστικό μοντέλο της χώρας, ήταν προσανατολισμένο στο «ήλιος και θάλασσα».

Η υπουργός Τουρισμού, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα προσφέρει απίστευτες εμπειρίες στις ορεινές της περιοχές», οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν «με τη γαστρονομία, με τις παραδόσεις, με το πολιτιστικό απόθεμα», προσφέροντας «μοναδικές εμπειρίες όλη τη διάρκεια του χρόνου». Όπως σημείωσε, στόχος της καμπάνιας είναι «να προβάλλουμε τις ορεινές περιοχές της χώρας, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες 12 μήνες τον χρόνο».

Αναφερόμενη ειδικά στην Κρήτη, η Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι «είναι ένα νησί που την ίδια στιγμή έχει και απίστευτους ορεινούς προορισμούς», ενώ χαρακτήρισε ως εντυπωσιακή εμπειρία για τους επισκέπτες, το γεγονός ότι «μπορεί κανείς να κάνει σκι στο βουνό και να βλέπει παράλληλα τη θάλασσα».

Η κ. Κεφαλογιάννη επεσήμανε παράλληλα, ότι η καμπάνια στοχεύει τόσο στην εγχώρια αγορά, καθώς «θέλουμε πρώτα απ’ όλα να ενθαρρύνουμε και τους Έλληνες να ταξιδέψουν», όσο και στο εξωτερικό, με έμφαση και σε «νέες αγορές, όπως η Κίνα, η Ινδία και γενικότερα οι ασιατικές αγορές», αλλά και παραδοσιακές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία ή και η Ιταλία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός Τουρισμού και στο στοίχημα -όπως ανέφερε – του 12μηνου τουρισμού, σημειώνοντας ότι «η Κρήτη μπορεί να το κερδίσει , ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι «δεν αρκούν μόνο οι καμπάνιες” και πως γι’ αυτό απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες και tour operators «έτσι ώστε να υπάρχουν πτήσεις και εκτός της βασικής περιόδου», αλλά και τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών, υπογραμμίζοντας ότι ο επισκέπτης «θέλει πραγματικά να δει ένα ζωντανό μέρος, να απολαύσει την αυθεντική εμπειρία ενός τόπου».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής στο αίθριο της Λότζιας, υπήρξαν βιωματικές δράσεις για το κοινό, ενώ η εκδήλωση έκλεισε, με μουσικές από το μουσικό συγκρότημα Θανάση Μαυρόκωστα, αλλά και το χορευτικό συγκρότημα “Μαυρόκωστα”.