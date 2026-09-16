Ηράκλειο: Παραμένει κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του

Σταθερά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του μόλις 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου, στο Ηράκλειο, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την 18χρονη μητέρα του.«Αυτό δεν σημαίνει πως η ζωή του έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Η κατάσταση του παραμένει σταθερά κρίσιμη και οι γιατροί παρακολουθούν στενά και αξιολογούν ώρα με την ώρα, την κλινική του εικόνα», επισήμανε ο κ. Δανδουλάκης

Το 18 ημερών βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Νεογνώντου Βενιζελείου από το βράδυ της περασμένης Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, μετά την μεταφορά του από το Νοσοκομείο Χανίων.