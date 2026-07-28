Ηράκλειο – Οργανωμένο έγκλημα: Πήραν προθεσμία οι 8 συλληφθέντες – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, οι οκτώ συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για σύσταση συμμορίας (και όχι εγκληματικής οργάνωσης) στους έξι από τους οκτώ συλληφθέντες, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν – κατά περίπτωση – τις κατηγορίες της ζωοκλοπής κατ’ εξακολούθηση, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, αγροτικών ζημιών, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ρευματοκλοπή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ