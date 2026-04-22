Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία

Τραγική αυλαία στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής. Σύμφωνα με το Cretalive , πριν λίγο εντοπίστηκε η σορός της μέσα στο αυτοκίνητό της, στη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών σε χωράφι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το θύμα φέρει τραύμα από σφαίρα πυροβόλου όπλου, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς, μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική και διασώστες, καθώς οι έρευνες εξελίσσονταν σε δύσβατο ανάγλυφο με χαράδρες και απομονωμένα σημεία.

Σημειώνεται ότι τα ίχνη της μητέρας τριών παιδιών είχαν χαθεί από την Κυριακή 19 Απριλίου, με τον 23χρονο γιο της να δηλώνει την εξαφάνισή της λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο 23χρονος, μητέρα του έφυγε από το σπίτι της στο Ηράκλειο, στις 11 το πρωί της Κυριακής 19/4/2026, με το άσπρο τζιπ της. Η τελευταία τους επικοινωνία σημειώθηκε στις 19.00 της ίδιας ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης (21/4), είχε εντοπιστεί νεκρός ο ο πρώην σύντροφός της, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, λίγο πριν τον Προφήτη Ηλία.