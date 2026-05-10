Ηράκλειο: Απόπειρα γυναικοκτονίας της συζύγου του – Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις το θύμα

Στη σύλληψη ενός τριαντάχρονου άντρα προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Πρόκειται για τον σύζυγο της γυναίκας 27 ετών, που εντοπίστηκε το Σάββατο, 9/5, βαριά τραυματισμένη σε δρόμο, στην περιοχή της Παντάνασσας, από διερχόμενη οδηγό. Όπως προέκυψε, η γυναίκα ήταν συνοδηγός σε όχημα τύπου «κλούβα», που οδηγούσε ο σύζυγός της, ενώ επέβαιναν και τα τρία από τα τέσσερα συνολικά παιδιά της οικογένειας.

Η γυναίκα βρέθηκε χτυπημένη στο οδόστρωμα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το σύζυγό της, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, ενώ δεν έχει και άδεια οδήγησης. Στην κατάθεσή του υποστήριξε πως ενώ οδηγούσε, η γυναίκα του βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο, ανοίγοντας την πόρτα — ισχυρισμός που κρίνεται ανυπόστατος· αντιθέτως, προέκυψαν ενδείξεις πως ο ίδιος είχε παρασύρει και τραυματίσει σοβαρά τη σύζυγό του και μητέρα των τριών ανήλικων παιδιών τους.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δεν είναι σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς, οι οποίοι εξετάζουν με πολύ προσοχή την υπόθεση.