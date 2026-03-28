Ηράκλειο: Ακόμα μια τραγωδία με μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης – Πέθαναν 22 από τις κακουχίες

Τραγική κατάληξη είχε για 22 ανθρώπους, κυρίως από το Σουδάν και το Μπανγκλαντές, το ταξίδι που ξεκίνησε η λέμβος τους από το Τομπρούκ προς την Κρήτη πριν από έξι ημέρες, καθώς έχασαν τη ζωή τους μεσοπέλαγα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τα ξημερώματα της Παρασκευής, σκάφος της FRONTEX, εντόπισε λέμβο 53 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας , στην οποία επέβαιναν 26 άτομα ,μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και δύο παιδιά. Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν με την συνδρομή ιδιωτικού σκάφους και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Ωστόσο , όπως κατέθεσαν οι διασωθέντες στην διάρκεια της προανάκρισης, στη λέμβο τους επέβαιναν συνολικά 48 άτομα όταν ξεκίνησαν από την Λιβύη. Οι κακές καιρικές συνθήκες όμως προκάλεσαν απώλεια του προσανατολισμού με αποτέλεσμα η μικρή λέμβος να δίνει μάχη για να μην βυθιστεί επί έξι ημέρες στα όρια μεταξύ Νότιου Κρητικού και Λιβυκού πελάγους.

Η έλλειψη τροφίμων, νερού και κυρίως το δριμύ ψύχος, προκάλεσαν σταδιακά τον θάνατο σε 22 από τους επιβαίνοντες, τα πτώματα των οποίων, σύμφωνα πάντα με τις καταθέσεις των διασωθέντων, ρίχνονταν στη θάλασσα.

Στη διάρκεια της προανάκρισης, εντοπίστηκαν οι δύο χειριστές της λέμβου, οι οποίοι συνελήφθησαν ως διακινητές. Πρόκειται για δύο νεαρούς από το Νότιο Σουδάν, ηλικίας 19 και 21 ετών οι οποίοι την Δευτέρα θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ηρακλείου.

Δύο από τους διασωθέντες χρειάστηκε να μεταφερθούν για νοσηλεία σε νοσοκομείο. Η γυναίκα και τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί μαζί με τους άλλους διασωθέντες στον χώρο κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.