Ηράκλειο: Άφιξη 44 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες, ανάμεσά τους, παιδί 6 ετών

Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (10/5) στα νότια του Ηρακλείου, όπου στήθηκε επιχείρηση διάσωσης 44 ατόμων, όλοι άνδρες, ανάμεσά τους και ένα παιδί 6 ετών, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με σκάφη του Λιμενικού στο λιμάνι της περιοχής, όπου πραγματοποιήθηκε η προσωρινή καταγραφή και ταυτοποίησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν, με συνοδεία αστυνομικών και λιμενικών, στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στον χώρο του παλιού ψυγείου στον λιμένα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αμέσως μετά, οι 44 διασωθέντες θα μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα, όπως προβλέπεται από το επιχειρησιακό πρωτόκολλο για αντίστοιχες αφίξεις.