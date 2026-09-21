Ηράκλειο: 29χρονος συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες

Μετά από έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ταυτοποιήθηκε νεαρός άνδρας ως μέλος της εγκληματικής ομάδας, στην οποία είχε ρόλο εισπράκτορα. Κατηγορείται ότι συμμετείχε σε δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτηςσε βάρος κατοίκων -μία τετελεσμένη και μία απόπειρα- σε περιοχές του δήμου Μαλεβιζίου.

Ειδικότερα, στις 13 Αυγούστου άγνωστος τηλεφώνησε σε 46χρονη γυναίκα προσποιούμενος υπάλληλο επιχείρησης ηλεκτρισμού και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, την έπεισε να τοποθετήσει εκτός της οικίας της κοσμήματα και χρήματα τα οποία στη συνέχεια παρέλαβε ο 29χρονοςκαι διέφυγε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να αποσπάσει από τη γυναίκα χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 1.500 ευρώ. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε την προηγούμενη ημέρα, 12 Αυγούστου, ο 29χρονος με ακόμα ένα άγνωστο άτομο είχαν μεταβεί σε άλλη οικία προκειμένου να παραλάβουν τσάντα με χρήματα και τιμαλφή 72χρονης ως προϊόντα απάτης έγιναν όμως αντιληπτοί και διέφυγαν.

Ο 29χρονος αναζητήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου και εντοπίστηκε στο σπίτι του, το απόγευμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου.

Συνελήφθη και η γιαγιά του

Μαζί με τον 29χρονο συνελήφθη και η 72χρονη γιαγιά του με την οποία διαμένουν στο ίδιο σπίτι, για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα καθώς στην έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο χώρο, βρήκαν 36 πακέτα με τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία φόρου κατανάλωσης.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την ταυτοποίηση των αγνώστων δραστών και την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.