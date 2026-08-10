Ιράκ: Συμφωνία για παράδοση των όπλων όλων των οργανώσεων στο κράτος έως τα τέλη Σεπτεμβρίου

Ανώτατη πηγή του ιρακινού «Συντονιστικού Πλαισίου» αποκάλυψε την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας που προβλέπει την παράδοση των όπλων των ένοπλων οργανώσεων στην Αρχή Λαϊκής Κινητοποίησης (Hashd al-Shaabi), η οποία θα αναλάβει ως επίσημος κρατικός φορέας την καταγραφή, φύλαξη και αποθήκευσή τους πριν από τη λήξη της κυβερνητικής προθεσμίας στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Shafaq News, η Αρχή Λαϊκής Κινητοποίησης αναγνωρίζεται ως επίσημο κρατικό ίδρυμα που υπάγεται στις εντολές του Γενικού Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, θα αναλάβει την παραλαβή των όπλων από τις οργανώσεις που εξακολουθούν να αρνούνται να εγκαταλείψουν τα οπλοστάσιά τους.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ των δυνάμεων του Συντονιστικού Πλαισίου και του πρωθυπουργού Άλι Φάλεχ αλ Ζαΐντι, προβλέπει την καταγραφή των τύπων των όπλων, των ποσοτήτων τους και των χώρων αποθήκευσής τους, καθώς και την απαγόρευση μεταφοράς τους ή μετακίνησης μελών των οργανώσεων χωρίς αποκλειστική εντολή του Γενικού Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Βάσει της συμφωνίας, η 30ή Σεπτεμβρίου αποτελεί την τελική προθεσμία για την εξάλειψη κάθε οπλισμού που βρίσκεται εκτός κρατικού ελέγχου. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι οργανώσεις που δεν θα συμμορφωθούν θα αντιμετωπίσουν νομικά και μέτρα ασφαλείας.

Δύσκολη δοκιμασία για την κυβέρνηση

Ο «Συνασπισμός Διαχείρισης του Κράτους», που περιλαμβάνει τις πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία, επανέλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση, παρουσία της πολιτειακής ηγεσίας και των επικεφαλής των κοινοβουλευτικών παρατάξεων, τη στήριξή του στις κυβερνητικές προσπάθειες για τον περιορισμό της κατοχής όπλων αποκλειστικά από το κράτος.

Νωρίτερα, οι Saraya al-Salam του σιιτικού κινήματος του Μοκτάντα αλ Σαντρ παρέδωσαν τα όπλα τους στον ιρακινό στρατό και την ομοσπονδιακή αστυνομία στη Σαμάρα. Παράλληλα, οι οργανώσεις Asaib Ahl al-Haq και Kataib al-Imam Ali ανακοίνωσαν την ετοιμότητά τους να ακολουθήσουν παρόμοια βήματα.

Ωστόσο, άλλες ισχυρές οργανώσεις, κυρίως οι Kataib Hezbollah και το Κίνημα al-Nujaba, εξακολουθούν να απορρίπτουν τον πλήρη αφοπλισμό τους, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση των όπλων τους είναι απαραίτητη για την «αντίσταση» και την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών.

Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου συμπίπτει με την ολοκλήρωση της αποστολής του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ, μια παρουσία που ορισμένες οργανώσεις χρησιμοποιούσαν ως επιχείρημα για τη διατήρηση του οπλισμού τους.

Ο πρωθυπουργός έχει διαβεβαιώσει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία οργάνωση ή φορέας δεν θα επιτρέπεται να φέρει όπλα εκτός του κρατικού πλαισίου, τονίζοντας παράλληλα ότι όσες οργανώσεις επιθυμούν να μετατραπούν σε πολιτικά ή κοινωνικά κινήματα θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης.

Η συμφωνία τοποθετεί την Αρχή Λαϊκής Κινητοποίησης στο επίκεντρο της διαδικασίας αφοπλισμού, αλλά παράλληλα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά της να επιβάλει την εξουσία της σε ένοπλες οργανώσεις που, παρότι υπάγονται επισήμως σε αυτήν, διατηρούν ξεχωριστές διοικητικές δομές και ανεξάρτητες πολιτικές και στρατιωτικές διασυνδέσεις.