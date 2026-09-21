Ιράκ και Γεωργία απαγορεύουν πτήσεις ιρανικών εταιρειών στο έδαφός τους

Το Ιράκ και η Γεωργία αναστέλλουν τις πτήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών, μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει ότι όσοι συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις συγκεκριμένες εταιρείες κινδυνεύουν με συνέπειες.

Αναλυτικά, δύο πηγές της ιρακινής κυβέρνησης δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι η Βαγδάτη θα αναστείλει τις πτήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι οι εταιρείες που τελούν υπό κυρώσεις θα «τερματίσουν τη λειτουργία τους» παγκοσμίως εντός δύο ημερών.

«Το Ιράκ θα εφαρμόσει την απαγόρευση για τις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, σε συμμόρφωση με την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, από την αυγή της Τρίτης», δήλωσε αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι «οι χώρες που δεν εφαρμόζουν την απόφαση κινδυνεύουν με κυρώσεις». Μια άλλη πηγή επιβεβαίωσε την είδηση.

Παράλληλα, οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες που έχουν υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους και προς τη Γεωργία.

Οι αεροπορικές εταιρείες πραγματοποίησαν τις τελευταίες τους πτήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι δραστηριότητές τους στη γεωργιανή αγορά αερομεταφορών θα περιοριστούν από σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε ιρανικές αεροπορικές εταιρείες στις 8 Σεπτεμβρίου. Μετά την ανακοίνωση, οι αρχές της Γεωργίας δήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν πλήρως με τις διεθνείς κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε 27 ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτελούσαν πτήσεις μεταξύ Ιράν και Γεωργίας.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε τις εταιρείες που συναλλάσσονται με τις αεροπορικές εταιρείες που υπόκεινται σε κυρώσεις ότι κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.