Ιράκ: Εξαγωγή πετρελαίου μέσω του περάσματος αλ-Γιαρουμπίγια της Συρίας

Νηοπομπή 70 ιρακινών δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίουπέρασε από το συνοριακό πέρασμα al-Yarubiyah προς τη Συρία, σηματοδοτώντας την πρώτη μεταφορά μέσω αυτής της διαδρομής εδώ και 14 χρόνια.

Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, η νηοπομπή έχει προορισμό το διυλιστήριο Baniyas στις ακτές της Μεσογείου της Συρίας.

«Το άνοιγμα του περάσματος μετά από 14 χρόνια αποτελεί στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ Ιράκ και Συρίας», ανέφερε αναλυτής. Πρόσθεσε ότι η απόφαση για το άνοιγμα του περάσματος θα «διευκολύνει τις εμπορικές και ενεργειακές μεταφορές πιο αποτελεσματικά» και «θα οδηγήσει σε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

Η αποστολή έρχεται καθώς το Ιράκ αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το πέρασμα, γνωστό ως Ράμπια στην ιρακινή πλευρά, έκλεισε μετά το ξέσπασμα του συριακού εμφυλίου πολέμου το 2011 και αργότερα καταλήφθηκε από το ISIS το 2014 πριν ανακαταληφθεί από τις ιρακινές κουρδικές δυνάμεις.

Πηγή: Al Jazeera