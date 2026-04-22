Ήπια κέρδη στις ευρωαγορές μετά την παράταση της εκεχειρίας

Με μικρά κέρδη κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές στις συναλλαγές της Τετάρτης καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την παράταση της εκεχειρίας στο Ιράν και την προοπτική περαιτέρω ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την Τρίτη να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, λέγοντας ότι η παράταση ήταν δικαιολογημένη λόγω της “σοβαρού διχασμού” εντός της κυβέρνησης της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία θα συνεχιστεί μέχρι οι ηγέτες και οι εκπρόσωποι του Ιράν να υποβάλουν μια “ενιαία πρόταση” για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση του ήρθε μετά από αναφορές ότι το ταξίδι του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Πακιστάν για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους είχε ανασταλεί.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε επίσης ότι οι διαπραγματευτές από την Τεχεράνη είχαν ενημερώσει τους Αμερικανούς ομολόγους τους μέσω ενός ενδιάμεσου στο Πακιστάν ότι δεν θα εμφανίζονταν για περαιτέρω συνομιλίες.

Ενώ η παράταση της εκεχειρίας αναζωπυρώνει τις ελπίδες για διπλωματική λύση, η άρνηση του Τραμπ να άρει τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ συντηρεί τους φόβους ότι οι δύο πλευρές δεν θα καταφέρουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,3% στις 618,11 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,5%, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει μικρά κέρδη 0,2%. ενώ ο βρετανικός FTSE κινείται με οριακές απώλειες μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου εκτινάχθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο από 3% τον προηγούμενο μήνα.

Στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,3%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,2%.