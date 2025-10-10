Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές εν αναμονή των ανακοινώσεων Μακρόν

Με μικρά κέρδη κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή μετά τις χθεσινές τους απώλειες, με τους επενδυτές να περιμένουν τις ανακοινώσεις από τη Γαλλία για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού και ενώ όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την Πέμπτη το πρώτο στάδια της ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς. Οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν στις 13 με 14 Οκτωβρίου, ενώ τις ίδιες μέρες πιθανότατα θα βρεθεί στο Ισραήλ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μια πανηγυρική επίσκεψη.

Στην Ευρώπη, η προσοχή στρέφεται σήμερα στο Παρίσι καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται σήμερα να διορίσει νέο πρωθυπουργό, ο οποίος θα έχει το δύσκολο έργο να φέρει τον προϋπολογισμό στην εθνοσυνέλευση.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει οριακά κέρδη 0,03% στις 571,51 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,2% στις 24.662,88 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται επίσης 0,2% στις 8.059,81 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,1% στις 9.503,60 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,4%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,5%.