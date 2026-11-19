Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την επιχειρησιακή λειτουργία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προκαλούν οι αναφορές για εκτεταμένα προβλήματα στις εσωτερικές επικοινωνίες της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ((NSA).

Σύμφωνα με το Fox News, η NSA αντιμετωπίζει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διακοπές στα εσωτερικά συστήματα επικοινωνίας της, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, με βασική αποστολή τη συλλογή πληροφοριών από ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την προστασία κρίσιμων συστημάτων εθνικής ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα τόσο τα αίτια των διακοπών όσο και η πραγματική έκταση των προβλημάτων.

Δεν έχει επίσης επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για τεχνική δυσλειτουργία ή για περιστατικό που σχετίζεται με την κυβερνοασφάλεια.

Το γεγονός ότι τα προβλήματα φέρονται να συνεχίζονται για τρίτο εικοσιτετράωρο εντείνει τα ερωτήματα για την ανθεκτικότητα των εσωτερικών δικτύων επικοινωνίας μιας από τις πλέον κρίσιμες υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ