ΗΠΑ: Το TikTok προειδοποιεί ότι θα «ρίξει μαύρο» την Κυριακή αν η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν παρέμβει

To TikTok σε ανακοίνωσή του προειδοποίησε ότι θα «ρίξει μαύρο» στην εφαρμογή αύριο, Κυριακή, εκτός αν η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν διαβεβαιώσει την εταιρεία ότι δεν θα επιβάλει το κλείσιμο της δημοφιλούς εφαρμογής μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που επικύρωσε ομόφωνα την Παρασκευή τον ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει το TikTok εκτός αν πωληθεί από τη μητρική εταιρεία του με έδρα την Κίνα.

Το δικαστήριο συμφώνησε με τις ανησυχίες της κυβέρνησης για την εθνική ασφάλεια σχετικά με την κυριότητα της εφαρμογής από την κινεζική εταιρεία ByteDance.

In a brief statement, TikTok warned that unless the Biden administration acts urgently to reassure U.S. companies that provide essential services to the platform, the shutdown process will be unavoidable. https://t.co/d2Vlj3tpxJ pic.twitter.com/n66zYvIy9V

— China Xinhua News (@XHNews) January 18, 2025