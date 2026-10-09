ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θα δείξει ζωντανά την πρώτη εκτέλεση δια αποσπάσματος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα μεταδώσει ζωντανά την πρώτη εκτέλεση δια αποσπάσματος εδώ και δεκαετίες, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει την εκτέλεση του άνδρα που σκότωσε 13 άτομα σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς το 2009 στο Φορτ Χουντ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεσμεύτηκε σε συνέντευξή του αυτή την εβδομάδα να επιτρέψει στο κοινό να παρακολουθήσει την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν από εκτελεστικό απόσπασμα στην ίδια βάση στο Τέξας όπου διέπραξε τη σφαγή.

«Θα φροντίσουμε ώστε ο κόσμος να μπορεί να το παρακολουθήσει, να είναι δημόσιο, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράξεις», δήλωσε ο Χέγκσεθ στον ακροδεξιό ποδκάστερ Τζακ Ποσόμπιεκ σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη επί του USS Abraham Lincoln, προκαλώντας άμεση αντίδραση και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, σύμφωνα με το CNNi.

Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε την Πέμπτη ότι η εκτέλεση — την οποία πρότεινε ο Χέγκσεθ και ενέκρινε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ — «θα μεταδοθεί ζωντανά» και ο Χέγκσεθ το επιβεβαίωσε σε μια ανάρτησή του στο X.

Ο αναπληρωτής υπουργός Στρατού Άνταμ Τέλε όρισε την ημερομηνία της εκτέλεσης του Χασάν για τις 3 Δεκεμβρίου στις 1 μ.μ. τοπική ώρα.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε: «Θα το κάνουμε στη μία, την ώρα που το έκανε κι εκείνος, και το εκτελεστικό απόσπασμα θα αποτελείται από στρατιώτες με τουφέκια».

Ο Χασάν καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2013 για 13 κατηγορίες δολοφονίας εκ προμελέτης και 32 κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, δήλωσε στο δικαστικό σώμα των 13 αξιωματικών ότι είχε ως στόχο στρατιώτες που επρόκειτο να αποσταλούν στο Αφγανιστάν και «θα συμμετείχαν σε έναν παράνομο πόλεμο». Την ημέρα της επίθεσης, ξεκίνησε από το κέντρο ιατρικών εξετάσεων στο Φορτ Χουντ, πυροβολώντας στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις πριν από την αποστολή τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε τους στρατιώτες καθώς έφευγαν από την πίσω πόρτα του κέντρου, όπου και ήρθε αντιμέτωπος με την αστυνομία, με την οποία ο Χασάν αντάλλαξε πυροβολισμούς και τελικά εξουδετερώθηκε.

Η εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα θα είναι η πρώτη του είδους της που θα πραγματοποιηθεί από τον αμερικανικό στρατό μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Χέγκσεθ δήλωσε στη συνέντευξη ότι του άρεσε «η νοοτροπία που είχαμε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν η νίκη. Δηλαδή, να καταλαβαίνεις ότι όταν ο εχθρός σου επιτίθεται, πρέπει να κρατήσεις τη θέση σου».

Πιθανή παραβίαση των κανονισμών του Στρατού

Η δέσμευση του Hegseth να επιτρέψει στο κοινό να παρακολουθήσει την εκτέλεση από το εκτελεστικό απόσπασμα έχει προκαλέσει καταδίκη και από τις δύο πλευρές του Κογκρέσου.

Επίσης, σύμφωνα με το CNNi, μια δημόσια ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης του Χασάν θα μπορούσε ενδεχομένως να παραβιάζει τους κανονισμούς του Στρατού που διέπουν τη στρατιωτική θανατική ποινή. Ο Κανονισμός 190-55 του Στρατού καθορίζει τις κατηγορίες ατόμων που επιτρέπεται να παρευρεθούν σε στρατιωτική εκτέλεση, ενώ απαγορεύει επίσης στους ανηλίκους να παρακολουθήσουν την εκτέλεση.

Ωστόσο, ο Γενικός Στρατιωτικός Αστυνομικός Διοικητής του Στρατού ένας στρατηγός που εποπτεύει την επιβολή του στρατιωτικού νόμου έχει το δικαίωμα να παρακάμψει διατάξεις του κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή δεν παραβιάζει τον νόμο ή έναν ανώτερο δεσμευτικό κανονισμό.